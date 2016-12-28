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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

38. dakikada ceza sahası dışından Hora'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil İbrahim, sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

73. dakika sol kanattan Mehmet'in ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

77. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez, kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

79. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin ortasında Salih Zafer, ters vuruş yapınca top ağlarla buluştu. 3-0

90+2 dakikada kale önünde topla buluşan Bajic'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İlker Takpak xx, Mustafa Sönmez xx

Konyaspor: Abdüllaziz xx, Ali xx, Jonsson xx, Ali Çamdalı xx, Miloseviç xx, Mbamba xx (Ömer Ali dk. 61 x), Vukovic xx, Mehmet Uslu xx, Halil İbrahim xxx (Emre Can dk. 84 x), Hora xxx (Bajic dk. 61 x), Skubic xx

Yedekler: Kaya, Rangelov, Hadziahmetoviç, Can Demir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin xx, Mehmet Abdullah xx, Salih Zafer xx, Cem xx, Cumhur xx (Taşkın dk. 58 x), Ali, Onur xx (Hüseyin Ali dk. 82 ?), Serhat xx, Taner xx (Rıdvan dk. 58 x), Mehmet Cansın xx, Mehmet Menderes xx

Yedekler: Hasan, Ali Sakal, Rahmi Muhamet, Muhammed

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Goller: Hora (dk. 38), Halil İbrahim (dk. 77) (Konyaspor), Salih Zafer (dk. 79 k.k.) (Gümüşhanespopr)

Sarı kart: Mehmet Menderes (Gümüşhanespor)

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