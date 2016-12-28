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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Hasa Ali'nin orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.

38. dakikada Ümraniyespor atağında Ömer Can'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Bora, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

59. dakikada Muğdat'ın pasıyla ceza sahası yayının yaklaşık bir metre gerisinden gelişine vuran Nguemo'nun şutunda, ceza sahası içerisindeki Soner'e de çarpan topu kaleci Metin tokatlayarak uzaklaştırmak isterken, top Soner'in önünde kaldı. Soner'in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

66. dakikada Ümraniyespor atağında Mücahit'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya ters bir vuruş yapan Serdar, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 0-1

70. dakikada Mücahit'in rakip ceza sahası çizgisinin yaklaşık 2 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sol yan kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

76. dakikada Bertuğ'un ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Metin yatarak, meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Abdullah'ın ceza sahası içi sol kanattan kaleci Bora'nın üzerinden aşırttığı topu kale çizgisi önünde Alper son anda ayak koyarak, filelere gitmesini önledi.

90+1. dakikada Serdar'ın sol kanatta Mücahit'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Baran Eraslan xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Tolga x, Alper xx, Serdar x, Kadir xx, Abdulkadir x, Soner xx, Onur x (Bertuğ dk. 61 xx), Hasan Ali x (Ömer Bayram dk. 77 xx), Nguemo x (Mervan dk. 64 xx), Muğdat X

Yedekler: Fatih, Aykut, Orhan, Safa Ali

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Ümraniyespor: Metin xx, Mustafa xx, Mücahit xxx, Ömer Tunç xx, Mehmet x (Emircan dk. 46 xx), Tarık xx, Samet xx, Bulut xx, Bahadır x (Steve Beleck dk. 66 xx), Ömer Can xx (Erol dk. 84 xx), Abdullah xx

Yedekler: Burak, Oğuz, İbrahim

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gol: Serdar (dk. 66 k.k.) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Serdar (dk. 90+1) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa, Ömer Tunç, Ömer Can, Metin, Tolga, Bulut (Ümraniyespor), Onur (Akhisar Belediyespor)

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