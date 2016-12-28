Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15. dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
- BIST 77.548
- Altın 129,852
- Dolar 3,5433
- Euro 3,6811
- Samsun 5 °C
- İstanbul 6 °C
- Ankara -1 °C
- İzmir 3 °C
- Ordu 7 °C
- Sinop 5 °C
- Giresun 8 °C
- Amasya 3 °C
- Rize 6 °C
- Trabzon 8 °C
- Narkotik Ekipleri Yılbaşı Önceki Uygulama Yaptı
- Selendi’de Eğitime Kar Engeli
- Ziraat Türkiye Kupası
- Anayasa Değişiklik Teklifinde Yeni Gelişme
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın Malatya Ziyareti
- Okan Buruk: “Çok İyi Bir Rakibe Karşı Oynadık”
- Şam’da Rusya Büyükelçiliğine Havan Toplu Saldırı
- İstanbul’daki Darbe Girişimi Davası
- Abdullah Avcı, “Namağlup Ve Zirvede Bitirmek Önemliydi”
- Genelkurmay Başkanı Akar’dan Malatya’ya Sürpriz Ziyaret
- Ak Parti Myk Toplantısı
- Gördes’te Yoğun Kar Yağışı Başladı
- Dolandırıcılar Bu Sefer Halep’i Kullanıyor
- Uşak’ta Üniversitelilere Girişimcilik Paneli
- Gazetecilere Ücretsiz Check-up Hizmeti
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye KupasıGalatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor.
Okan Buruk: “Çok İyi Bir Rakibe Karşı Oynadık”Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını...
Abdullah Avcı, “Namağlup Ve Zirvede Bitirmek Önemliydi”Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligi ve kupayı namağlup...
Ziraat Türkiye KupasıZiraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.
Akhisar’a Evinde Ümraniye DarbesiZiraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
- Denizli’de 15 Temmuz Darbe Girişimi Davası
- Tika Tacikistan’da Sağlık Projelerine Devam Ediyor
- Demirtaş’ın ‘Zeydan’ Talebi Kabul Edildi
- İzmir’de Kar Bastırdı
- Şehit Olmak İçin Gitti, İlk Görev Yerinde Şehit Düştü
- Türkiye’ye Sığınan Türkmenler Kilis’e Sevk Ediliyor
- Kar Ağırlığına Dayanamayan Tabela Çocukların Üzerine Düştü
- İhlas Eğitim Kurumlarından Halep’e Yardım Seferberliği
- Rize Ticaret Borsası İle Sri Lanka Heyetleri Arasında "Çay" Muhabbeti
- Adilcevaz Şehidini Uğurladı
- Kars’ta Kırağı Tutan Ağaçlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
- Karayolları Ekiplerinden Zorlu Şartlarda Yol Açma Çalışması
- Yerel Hayvan Müfettişlerinin Eğitimleri Başladı
- Trafikten Bunalınca Derdini Gelin Arabasının Arkasına Yazdı:
- Tesk Genel Başkanı Palandöken’den Sahte Ve Kaçak İçki Uyarısı
- (Özel Haber) 41 Kere Maşallah Fatma Teyze
- Kardeşlerinin İhtiyaçlarını Kendi Elleriyle Paketleyip Gönderdiler
- Tufanbeyli’de Kar Esareti
- Gençler Halı Sahaya Biriken Kardan Ay Yıldız Çizdi
- 2016 Yılına Damga Vuran Olaylar
1/20
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
- Spor Bakanı Kılıç ile TFF Başkanı Demirören, Samsun’daydı...
- Evlerimizi yıkıyor deltayı betonlaştırıyor
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.