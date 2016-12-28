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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık'ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'ten öndü.

29. dakikada Arif'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan'ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk'ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'de kaldı.

39. dakikada Bruma'nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin'in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xx, Volkan xx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx, Kıvanç xx, Tuncay xx, Doğan xx, Ozan xx

Yedekler: Muhammed , Nihat, Oğuz, İbrahim, Okan, Melik, Tolunay

Teknik Direktör: Metin Ersan

Galatasaray: Cenk xx, Cavanda x (Carole dk. 34 xx), Chedjou xxx, Semih xx, Linnes xx, De Jong xx, Hamit xx, Yasin xx, Kerem xx, Josue xx, Bruma xx

Yedekler: Eray, Eren, Sneijder, Hakan, Gökay, Birhan

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Gol: Chedjou (dk. 45) (Galatasaray)

Sarı kart: Yasin (Galatasaray)

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