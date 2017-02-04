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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Uğur Çiftçi'den aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Renato Escobar, rakibinin yaptığı müdahale sonucunda yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi.

68. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler'in vuruşu kaleciden döndü, seken topu tamamlayan Serdar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

71. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleye sert bir vuruş yapan Luccas Claro'nun şutuna çizgi üzerinde müdahale eden Güray, topu kornere attı.

75. dakikada topla birlikte rakip yarı alanın son çizgisine kadar inen Güray Vural'ın kale sahasına gönderdiği topta, kaleci Hopf'tan seken topa ters bir vuruş yapan Uğur Çiftçi topu kendi ağlarına gönderdi. 1-3

86. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Etien, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Bülent Yıldırım x, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Luccas Claro xx, Palitsevich x, Uğur Çiftçi xx, Khalili x, Selçuk Şahin xx (Murat Duruer dk. 78 x), Serdar Gürler xxx, Renato Escobar x, Aydın x (Etien Velikonja dk. 55 x), Vedat Muriç x (Agon Mehmedi dk. 45 x)

Yedekler: Taha Cengiz, Issah, Murat Duruer, Anıl Karaer, Orhan Şam

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kayserispor: Muammer Zülfikar xx, Hakan Aslantaş xx, Mabiala xx, Efe Halil xx, Levent Gülen xx, Rotman xx, Sow xx, Varela xx (Ryan Isaac dk. 79 ?), Umut Sönmez xx (Nguemo dk. 62 x), Güray xxx, Welliton xxx (Umut Bulut dk. 70 x)

Yedekler: Vedat Karakuş, Kubilay Sönmez, Deniz Türüç

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Sarı Kartlar: Mabiala, Samba Sow, Güray, Muzaffer (Kayserispor), Serdar Gürler (Gençlerbirliği)

Goller: Wellitton (dk. 35 ve 45), Uğur Çiftçi (dk. 76 kk.) (Kayserspor), Serdar Gürler (dk. 68 pen.), Etien Velikonja (dk. 86) (Gençlerbirliği)

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