Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
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