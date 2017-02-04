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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Podolski, Selçuk ile verkaçından sonra uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

15. dakikada Doka'nın ara pasında Visca, ceza sahası içi sağ tarafta topla buluştu. Visca'nın son çizgiye inerek açtığı ortada altı pasta topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı çeldi.

23. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.

27. dakikada Doka'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda Ahmet'in sol dizinden seken top ağlara gitti. 2-0

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: İstanbul Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çınar xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Epureanu xx, Ferhat xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Doka xx, İrfan Can xx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Doka, Cengiz, Holmen, Adebayor, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Cenk xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, De Jong xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xx, Sniejder x (Josue dk. 7 x), Podolski

Yedekler: Batuhan, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, Chedjou

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink xx

Goller: Mustafa (dk. 15 ve 27) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir), Joseu (Galatasaray)

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