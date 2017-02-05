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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada topla buluşan Mehmet Güven'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Osmanlıspor savunmasından atılan uzun topa iyi hareketlenen Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ramazan topu ayağıyla kontrol etti.

25. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasına giren Adem'in soldan kale sahası içine gönderdiği topta arka direkte Eduok bomboş pozisyonda ıska geçti.

43. dakikada Castro'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda Hakan Arıkan'ın temasının ardından direğe çarpan top tekrar Hakan'a çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Kerem Ersoy xxx, Osman Gökhan Bilir xxx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xxx, Sadiku xx, Titi xx, Veigneau xxx, Abdullah xx, Castro xxx, Popov xx, Adem xxx, Eduok xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Bozhikov, Otigba, Shala, Guanca, Tunay, Turgut Doğan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Osmanlıspor: Hakan xxx, Koray xx, Prochazka xx, Numan xx, Pinto xx, Musa xx, Mehmet xxx, Regattin xx, Maher xxx, Bifouma xxx, Rusescu xx

Yedekler: Karcemarskas, Muhammed, Aykut, Carlos, Erdal, Webo, Delarge

TeknikDirektör: Mustafa Reşit Akçay

Sarı kartlar: Maher, Koray (Osmanlıspor), Sadiku (Kasımpaşa)

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