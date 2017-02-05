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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa sahasında Osmanlıspor ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadeleyi Kasımpaşa, 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Koray'ın sağ kanattan son çizgiye inerek ortasında Rusescu'nun ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

67. dakikada rakibinden sıyrılıp son çizgiye inen Koray'ın ortasında ceza sahası içinde Musa'nın gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

71. dakikada Prochazka'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Biofuma'nın ceza sahasına girip vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

99. dakikada Regattin'in kullandığı köşe atışında Musa Çağıran'ın yükselip kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gole izin vermedi.

112. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla hareketlenen Turgut Doğan Şahin'in sol çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Osman Gökhan Bilir xx

Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Sadiku xx, Titi xx, Veigneau xxx, Abdullah xx, Castro xx (Guanca dk. 81 x), Popov xx, Adem xx, Eduok x (Tunay dk. 67 xxx), Koita x (Turgut Doğan dk. 106 xxx)

Yedekler: Eray, Bozhikov, Otigba, Shala

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Osmanlıspor: Hakan xxx, Koray xx, Prochazka xx, Numan xx, Pinto xx (Webo dk. 115 ?), Musa xxx, Mehmet xxx, Regattin xx, Maher xx (Carlos dk. 46 xx), Bifouma x, Rusescu x (Delarge dk. 80 x)

Yedekler: Karcemarskas, Muhammed, Aykut, Erdal, Webo

Teknik Direktör:Mustafa Reşit Akçay

Gol: Turgut Doğan Şahin (dk. 112) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Abdullah, Sadiku, Veigneau (Kasımpaşa), Maher, Koray, Bifouma (Osmanlıspor)

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