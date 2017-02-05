Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 15 dakikası geride kalırken, 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
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