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Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın 15 dakikası geride kalırken, 0-0'lık eşitlik devam ediyor.

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