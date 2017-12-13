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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 2 - Aç Giresunspor: 2

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Ziraat Türkiye Kupası: A. Alanyaspor: 2 - Aç Giresunspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta Giresunspor'a 4-2 mağlup olan Alanyaspor böylece kupaya veda eden ekip oldu.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Korkisho'nun ortasında topla buluşan Mert Örnek, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

7. dakikada savunmanın hatasında topu alan Cenk Ahmet'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba'nın şutunu defans çizgiden çıkardı.

22. dakikada güzel hareketlerle ceza sahasına yaklaşan Lungu'nun şutunda top kaleci Fevzi'den döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakika ceza yayı üzerinden Emre'nin kullandığı serbest vuruşta kalecinin elinden kaçırdığı topu Serdar Çoban ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada Landel'in uzaktan sert şutunda kaleci parmaklarıyla son anda topu kornere çeldi.

63. dakikada gelişen Giresunspor atağında topla buluşan Fatih Atik, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Alpaslan Dedeş xx, Osman Gökhan Bilir xx

Aytemiz Alanyaspor: Remy xxx, Efecan xxx (Vagner Love dk. 61 xxx), Emre Akbaba xxx, Yusuf Çoban xxx (Fernandes dk. 61 xx), Lungu xx, Fofana xx, Cenk Ahmet x (Emre Nefiz dk. 68 xx), Welinton xx, Gassama xx

Teknik Direktör: Safet Susic

Akın Çorap Giresunspor: Fevzi xxx, Henrique xxx (Nascimento dk. 50 xx), Dmytro Korkishko xx (Lopes dk. 84 ?), Mehmet Akyüz xxx, Berkan Yıldırım xx, Oğuzhan Öztürk x (Recep dk. 50 x), Onur Demir xx, Fatih Atik xxx, Özgür Yılmaz xxx, Mert Örnek xxx, Hüsamettin Tut xx

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Yusuf Çoban (dk. 25 ve 60) (Aytemiz Alanyaspor), Mert (dk. 1), Fatih Atik (dk. 64) (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Özgür Yılmaz, Mehmet Akyüz, Korkishko, Recep Aydın (Giresunspor), Lungu, Efecan Kara, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

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