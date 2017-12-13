Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Adana Demirspor'un gelişen atağında Atabey Çiçek'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı
7. dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Aatıf'ın pasında topla buluşan Valbuena'nın şutunu kaleci Kurtuluş Yurt kurtardı.
21. dakika sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendy'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Erten topu kurtardı.
24. dakikada Valbuena'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandao'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1
34. dakikada Erhan Kartal'ın ceza sahasına ortasında Mendy'nin kafa vuruşunda top kaleci Erten'in yanından ağlara gitti. 1-1
44. dakikada Valbuena'nın ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun şutunda top filelerle buluştu. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Serkan Gençerler xx, Engin Erdem xx
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Yiğit İncedemir xx, Umut Sönmez xx, Loemba xx, Erhan Kartal xx, Mendy xxx, Erkam Develi xx, Sezer Özmen xx, Can Demir Aktav xx, Atabey Çiçek xx
Yedekler: Nusret Can Körümdük, İsmail Şahmalı, Uğurcan İkikardeş, Lingane, Mustafa Yılmaz, Canpolat Çelik, Yaovi Joseph Douhadji, Hasan Kaya, Batuhan İşçiler, Ahmet Can Genç
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Fenerbahçe: Erten Ersu xx, Neto xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla xx, Ozan Tufan xx, Valbuena xx, Neustaedter xx, Muhammed xx, Oğuz Kağan xx, Aatif xx, Fernandao xxx
Yedekler: Volkan Demirel, Kameni, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Serhat Kot, Josef de Souza
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Fernandao (dk. 24 ve 44), (Fenerbahçe), Mendy (dk. 34) (Adana Demirspor)
Sarı kart: Erhan Kartal (Adana Demirspor)
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