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Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk Yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Furkan'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Delarge'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

11. dakikada Renan Diniz'in hatasında topu kapan Furkan'ın plasesinde top ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada rakip oyuncuları birer birer çalımlayarak ceza alanına kadar giren Yener'in aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.

40. dakikada Furkan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Samet Çiçek

Adanaspor: Hayrullah xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Gökhan xx, Yakup xx, Yener xx, Sercan xx, Oğuzhan xx, Tevfik xx, Foguinho xx, Vinicius xx

Yedekler: İrfan, Onur, Atakan, Didi, Uğur, Abdulaziz, Ahmet, Serhat, Bahattin

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx, Titi xx, Rüştü xx, Ekong xx, Merter xx, Furkan xx, Sinan xx, Kubilay xx, Joshua xx, Delarge xx

Yedekler: Atark, İsmail, Okoli, Jorquera, Faty, Kofi, Ozan

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Furkan (dk.11 ve 40) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Yakup, Foguninho (Adanaspor), Sinan (Adanaspor)

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