Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında Bursaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 2-0 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada Furkan'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Delarge'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
11. dakikada Renan Diniz'in hatasında topu kapan Furkan'ın plasesinde top ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada rakip oyuncuları birer birer çalımlayarak ceza alanına kadar giren Yener'in aşırtma vuruşunda top üstten auta çıktı.
40. dakikada Furkan'ın uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Samet Çiçek
Adanaspor: Hayrullah xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Gökhan xx, Yakup xx, Yener xx, Sercan xx, Oğuzhan xx, Tevfik xx, Foguinho xx, Vinicius xx
Yedekler: İrfan, Onur, Atakan, Didi, Uğur, Abdulaziz, Ahmet, Serhat, Bahattin
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx, Titi xx, Rüştü xx, Ekong xx, Merter xx, Furkan xx, Sinan xx, Kubilay xx, Joshua xx, Delarge xx
Yedekler: Atark, İsmail, Okoli, Jorquera, Faty, Kofi, Ozan
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Goller: Furkan (dk.11 ve 40) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Yakup, Foguninho (Adanaspor), Sinan (Adanaspor)
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