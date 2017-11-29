Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 0 - Bursaspor: 2 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Rüştü'nün çaprazdan sert şutunda kaleci Hayrullah zorlukla kornere çeldi.
69. dakikada Tevfik'in kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta çıktı.
85. dakikada Yener'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin'in şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Samet Çiçek
Adanaspor: Hayrullah xx, Digao xx, Renan Diniz xx, Gökhan xx, Yakup xx, Yener xx, Sercan x (Ahmet dk. 65 x), Oğuzhan x (Bahattin dk. 57 x), Tevfik x (Serhat dk. 79 x), Foguinho xx, Vinicius xx
Yedekler: İrfan, Onur, Atakan, Didi, Uğur, Abdulaziz
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Bursaspor: Muhammed xx, Ertuğrul xx (Faty dk. 46 x), Titi xx, Rüştü xx, Ekong xx (İsmail dk.77 x) , Merter xx, Furkan xx, Sinan xx (Kofi dk. 72 x), Kubilay xx, Joshua xx, Delarge xx
Yedekler: Atark, Okoli, Jorquera, Ozan
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Goller: Furkan (dk. 11 ve 40) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Yakup, Foguninho (Adanaspor), Sinan, Rüştü, Titi (Bursaspor)
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