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Ziraat Türkiye Kupası: Afjet Afyonspor: 2 - Mke Ankaragücü: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Afjet Afyonspor: 2 - Mke Ankaragücü: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında AFJET Afyonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında AFJET Afyonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşma AFJET Afyonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Ali Kılıç'ın uzun pasında topla buluşan Aykut Uluç'un ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

23. dakikada Türker Toptaş'ın kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

37. dakikada Türker Toptaş'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aykut Uluç'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada MKE Ankaragücü atağında Enes Kubat'ın ceza sahası dışından çektiği şut direkten oyun alanının dışına çıktı.

59. dakikada sol kanattan Uğur Durmuş'un ortasında ceza sahası içinde Aykut Uluç'un şutu auta gitti.

71. dakikada MKE Ankaragücü atağında sol kanattan ceza alanına giren Lima Da Silva'nın zayıf vuruşu kaleci Bekir Demircan'da kaldı.

74. dakikada MKE Ankaracü savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Aykut Uluç'un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Uluç boş ağlara gönderdi. 2-0

90. dakikada Uğur Durmuş'un ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

Stat: Afyon Kocatepe

Hakemler: Çağatay Şahan xx, Bahtiyar Birinci xx, Muhammet Yumak xx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Türker Toptaş xxx, Ömer Çelik x (Yasin Yener dk. 24 x), Uğur Durmuş xxx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xxx, Emre Pehlivan xxx (Ömer Yanık dk. 82 ?), Abdülkadir Kuzey xx (Oltan Karakullukçu dk. 72 x), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xxx

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır x, Alihan Kubalas x, Abdülkadir Kayalı xx, Cheıkhou Dieng xx (Kenan Özer dk. 68), Mahmut Akan x (Umut Nayır dk. 46), Mehmet Sak xx, Enes Kubat xx, Lukasz Szukala xx, Yusuf Abdioğlu x, Francısco Lima Da Silva xx, Mert Aydenizx (Arif Morkaya dk. 46)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Aykut Uluç (dk. 37 ve 74) (AFJET Afyonspor),

Sarı kartlar: Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Uğur Durmuş (AFJET Afyonspor), Yusuf Abdioğlu, Enes Kubat (MKE Ankaragücü)

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