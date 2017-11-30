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Ziraat Türkiye Kupası: Bb Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Bb Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 4 (Maç Sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor sahasında, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından BB Erzurumspor sahasında, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada orta sahadan aldığı topla Trabzonspor ceza sahasına kadar ilerleyen Burhan Eşer'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

51. dakikada Olcay'ın köşe vuruşunda ön direkte Juraj Kucka'nın kafa vuruşunda kaleci Hakan topu kontrol etti.

54. dakikada Burhan Eşer'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Abdulkadir'in sert şutunu kaleci Esteban güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada stadyumun bir bölümünde elektrikler kesilince müsabakanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu müsabakayı durdurdu. 3 dakikalık bir aranın ardından müsabaka yeniden başladı.

76. dakikada Onazi'nin ara pasıyla topla buluşan Olcay'ın sert şutu yandan auta çıktı.

77. dakikada Matus Bero'nun ceza sahasına ortasında uygun pozisyonda Rodellega boş kaleye topu gönderdi. 0-3

83. dakikada sağ kanattan Hamza Younes'in ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir'in şutunda kaleci Esteban topu kontrol etti.

86. dakikada BB Erzurumspor defasına baskı yapan Olcay'ın topu kapıp kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top filelere gitti. 0-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Yusuf Bozdoğan xxx, Murat Ergin Gözütok xxx

BB Erzurumspor: Hakan Cambazoğlu xx, Stephane Acka x, Mehmet Ozan x (Lokman dk. 46 x), Jasmin x, Kubilay x, Abdulkadir xx, Hamza Younes xx, Mansaly xx (Gökhan Karadeniz dk. 80 ?), Burhan Eşer xx, Haris Harba xx (Erhan Çelenk dk. 63 x), Hakan Arslan x

Yedekler: Kaya, Murat, Tolga, Muammer, Taylan, Mehmet Gündüz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Trabzonspor: Esteban xx, Kamil Ahmet xxx, Emanuel Mas xxx, Olcay xxx, Hasan Batuhan xxx, Tomas Hubocan xxx, Abdulkadir xxx, Matus Bero xxx (Theo Bongonda dk. 87 x), Mustafa xx (Jan Durica dk. 46 xx), Hugo Rodellega xxx, Juraj Kucka xx (Onazi dk. 70 xx)

Yedekler: Uğurcan, Arda, Fabian Castillo, Dame N'Doye, Da Silva, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Rodellega (Dk. 10, 28 ve 77), Olcay (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mehmet Ozan (BB Erzurumspor)

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