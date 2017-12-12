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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 - Kasımpaşa: 1

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Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 4 - Kasımpaşa: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Boluspor evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan yapılan ortada Rangel'in indirdiği topa, Ahmet Ildız'ın gelişine şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

11. dakikada Boluspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Özgür İleri'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Hasan Bilal'in kullandığı kornerde topa yükselen Hassan'ın kafa şutunda top ağlara gitti. 0-1

39. dakikada Santos'un pasında topla buluşan Melih'in ceza sahası içinden çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-1

42. dakikada Mustafa Durak'ın ara pasında topla buluşan Melih Okutan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin yanından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

68. dakikada Burak Hasan'ın ceza sahası içine verdiği ara pasta topla buluşan Akabueze düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in sert şutu ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mustafa Savranlar xx

Boluspor: Ertuğrul xx, Göksu xx (İshak dk. 71 xx), Pedro xx, Diarra xx, Caner xx, Burak xx, Özgür İleri xx, Santos xx (Yusuf Emre dk. 68 xxx), Melih xxx (Akabueze dk. 65 xxx), Mustafa xx, Furkan xx

Yedekler: Gökhan, Arapi, İrfan, Cengiz Umut Meraş, Emre, Mutlu

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Kasımpaşa: Kadem xx, Onur xx, Mert xx (Eduok dk. 46 xx), Youssef xx, Veysel xx, Ahmet Ildız xx (Hakan dk. 71 xx), Abdullah Durak xx, Mensah xx (Neumayr dk. 66 xx), Valencia xx, Hassan xxx, Hasan Bilal xx

Yedekler: Murat Can Yıldız, Arda Kürşat Kaya, Ali Göçmen, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Hassan (dk. 24) (Kasımpaşa), Melih Okutan (dk. 39 ve 42), Akabueze (dk. 68), Yusuf Emre Gültekin (dk. 89) (Boluspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Eduok (Kasımpaşa)

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