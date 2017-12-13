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Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Bucaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olunca sarı-lacivertli İzmir...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Bucaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olunca sarı-lacivertli İzmir temsilcisi Son 16 Turu'na kaldı.

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Koray Gençerler xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Çağar Uyarcan xx

Bucaspor: Mert Özyiğit xxx, Ömer Kanberoğlu xx, Veli Kızılkaya xxx, Emre Özkan xx, Abdullah Balıkuv xxx, Enes Alıç x (Alpay Aldemir dk. 62 xx), Uğurcan Yazğılı xx (Onur Alkan dk. 66 xx), Emre Toraman xx, Kerem Atakan Kesgin xx, Saruhan Fındıkcı xx, İlyas Çakmak xx (İbrahim Şirin dk. 79 x)

Yedekler: Hüseyin Koç, Sancar Yıldırım, Çağlayan Gülügen, Deniz Pero

Teknik Direktör: Aytekin Sümbül

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Rıdvan Şimşek xx, Dyakov xx, Elderson xx, Hakan Bilgiç xx, Muhammet Demir xx, Rybalka xx, Muhammed Furkan Işık x (Delvin N'Dinga dk. 62 xx), Cyriac xx, Cem Özdemir x (Mert Hakan Yandaş dk. 54 xx), Ergin Keleş x (Emre Kılınç dk. 54 xx)

Yedekler: Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Mattias Bjarsmyr, Auremir, Carl Medjani, Serhat Mutlu

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Abdullah Balıkuv (dk. 3) (Bucaspor)

Sarı kartlar: Tolgahan Acar, Muhammet Demir, Elderson (Demir Grup Sivasspor)

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