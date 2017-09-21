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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Nevşehirspor Gençlik: 0

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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Nevşehirspor Gençlik: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Çaykur Rizespor sahasında Nevşehirspor Gençlik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Çaykur Rizespor sahasında Nevşehirspor Gençlik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Murat Temel xxx, Vural Gül xxx

Çaykur Rizespor: Cihan xxx, Ümit Kurt xxx, Mehmet Uslu xxx (Furkan dk. 66 x) Milosevic xxx, Sinan xxx, Roben Yalçın xxx, Lincoln xxx, Janster xxx, Edomwonyı xxx (Berat dk. 86 ?), Halil İbrahim Sönmez xx (Emirhan dk. 66 x), Ozan Papaker xxx

Yedekler: Muhammed, Mızhat, Oğulcan, Faruk, Petrucci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Nevşehirspor Gençlik: Can x, Eray x (Ahmet Arslan dk. 83 ?), Ahmet Keleş x, Ömer x, Şafak x, Murat x, Hakan Doğan x, Coşkun Korkmaz x (Rahmi dk. 88 ?), Nwogba x, Kaho x, Recep Doğan x (Serhat dk. 68 x)

Yedekler: İsmail, Hüseyin, Ahmet, Yasin, Beytullah

Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki

Goller: Edomwony (dk. 6), Janster (dk. 22), Ozan Papaker (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Ahmet Keleş, Eray (Nevşehirspor Gençlik), Edomwony (Çaykur Rizespor)

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