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Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 2 - Bucaspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 2 - Bucaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sahasında TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sahasında TFF 2. Lig ekibi Bucaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ kanattan gelişen Bucaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz'in şutunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Mert Hakan'ın ortasında Galip'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Hüseyin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada sol kanattan Galip'in pasında topla buluşan Bifouma'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.

63. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutunda kaleciden seken topu uzaklaştırmaya çalışan Abdullah, topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

77. dakikada defansın arkasına sarkan Saruhan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

90. dakikada Bucaspor savunmasının topa elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muhammet Demir topu filelere gönderdi. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Onur Karabaş xx, Cemal Bingül xx, Arkın Akgöl xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Hakan Bilgiç xx, Elderson xx, Dyakov xx, Rıdvan xx, Mert Hakan xx, Galip xx, Cem xx, Cyriac x (Emre Kılınç dk. 60 x), Bifouma x (Muhammet Demir dk. 57 xx), Ergin x (Serhat dk. 78 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Auremir, Ömerhan Ayın, Muhammed Furkan, Medjani

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Bucaspor: Hüseyin xx, Veli xx, Emre Toraman xx (Ahmet dk. 81 ?), Alpay xx (Barış dk. 62 x), Kerem xx, Ömer Kanberoğlu xx, Enes xx, Uğurcan xx, Abdullah xx, Saruhan xx, Deniz xx (Hasan dk. 73 x)

Yedekler: Kemal, Burak, Sancar, Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Goller: Abdullah (dk. 63 k.k.) Muhammet Demir (dk. 90 pen.) (Demir Grup Sivasspor), Saruhan (dk.77) (Bucaspor)

Sarı kartlar: Cem, Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor), Emre Toraman, Uğurcan, Abdullah (Bucaspor)

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