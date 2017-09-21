Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 3- Buğsaşspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Buğsaşspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
25. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Auremir'in pasında Ergin'in şutunu kaleci Osman iki hamlede kontrol etti.
40. dakikada Galip'in ceza sahasında dışında sert vuruşunu kaleci Osman direğin dibinden kurtardı.
45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dyakov uzak mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cem'in şutunda top filelere gitti. 2-0
66. dakikada ceza sahasına giren İskender'in şutu yan direğe çarparak auta gitti.
82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ergin'in şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Auremir'in ara pasında kaleciyle karşıya kalan Mert Hakan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Uygar Bebek xx, Candaş Elbil xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Hakan xx, Dyakov xxx, İbrahim xx, Elderson xx, Cem xxx (Rıdvan dk. 70 x), Galip xx (Mert Hakan dk. 83 ?), Hakan xx, Auremir xx, Serhat xxx (Ömerhan dk. 75 x), Ergin xx
Yedekler: Ali, Bifouma, Rybalka, Emre Kılınç, Medjani, N'Dinga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Buğsaşspor: Osman x, Ömer x, Raşit x, Arif x (İskender dk. 58 x), Mahmut x, Harun x (Selman dk. 70 x) Eyüp x, Emre Torun x (Bora dk. 81 x), Gürkan xx, Mehmet x, Mustafa x
Yedekler: Kubilay, Burak
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Goller: Dyakov (dk. 45+2), Cem (dk. 50), Mert Hakan (dk. 85) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: İbrahim (Demir Grup Sivasspor), Emre Torun, Arif (Buğsaşspor )
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