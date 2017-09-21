  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 3- Buğsaşspor: 0

» »
Ziraat Türkiye Kupası: D.g. Sivasspor: 3- Buğsaşspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Buğsaşspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Buğsaşspor'u 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

25. dakikada sağ kanattan ceza sahasında giren Auremir'in pasında Ergin'in şutunu kaleci Osman iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada Galip'in ceza sahasında dışında sert vuruşunu kaleci Osman direğin dibinden kurtardı.

45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dyakov uzak mesafeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cem'in şutunda top filelere gitti. 2-0

66. dakikada ceza sahasına giren İskender'in şutu yan direğe çarparak auta gitti.

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ergin'in şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Auremir'in ara pasında kaleciyle karşıya kalan Mert Hakan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Uygar Bebek xx, Candaş Elbil xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Hakan xx, Dyakov xxx, İbrahim xx, Elderson xx, Cem xxx (Rıdvan dk. 70 x), Galip xx (Mert Hakan dk. 83 ?), Hakan xx, Auremir xx, Serhat xxx (Ömerhan dk. 75 x), Ergin xx

Yedekler: Ali, Bifouma, Rybalka, Emre Kılınç, Medjani, N'Dinga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Buğsaşspor: Osman x, Ömer x, Raşit x, Arif x (İskender dk. 58 x), Mahmut x, Harun x (Selman dk. 70 x) Eyüp x, Emre Torun x (Bora dk. 81 x), Gürkan xx, Mehmet x, Mustafa x

Yedekler: Kubilay, Burak

Teknik Direktör: Sebahattin Akgül

Goller: Dyakov (dk. 45+2), Cem (dk. 50), Mert Hakan (dk. 85) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: İbrahim (Demir Grup Sivasspor), Emre Torun, Arif (Buğsaşspor )

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş, Sponsoru İle Nikah Tazeledi21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Fikret Orman: “Derbide Fair-play’a Oynardım”21 Eylül 2017 Perşembe 17:38
  • Evkur Yeni Malatyaspor’da Karabükspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İsveç Futbol Federasyonu’ndan Riva’ya Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Kocaçeşmespor Destek Arıyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Josef De Souza: "Taraftarımızı Derbi Galibiyetiyle Mutlu Etmek İstiyoruz"21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yaşam Vadisi’nde Bocce Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:53
  • Evkur Yeni Malatyaspor, Çalımbay’ı İkna İçin Seferber Oldu21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Tahkim Kurulu’ndan Fenerbahçe’ye Kötü Haber21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Pfdk’dan Fenerbahçe’ye Ceza21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti