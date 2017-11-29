Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe sahasında, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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