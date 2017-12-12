Ziraat Türkiye Kupası: G.manisaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında G.Manisaspor, sahasında güçlü rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Beşiktaş atağında Negredo ile paslaşarak ceza sahası içerisine giren Aras'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada rakiplerinden sıyrılan Bakaki'nin ceza sahası içi sağ son çizgiden içeriye doğru çıkardığı pasta penaltı noktası yakınlarında Asım'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Utku, son anda uzanarak meşin yuvarlağı tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Talisca'nın rakip ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Emrullah iki hamlede kontrol etti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Selahattin Altay xx
Grandmedical Manisaspor: Emrullah xx, Berk xx, Ümit Yasin xx, Asım xx, Kağan xx, Akın xx, Ömer xx, Bakaki xx, Alper xx, Zahit xx, Meye xx
Yedekler: Göktuğ, Hüseyin, Sebaihi, İsmail Haktan, Perovic, Atiemwen
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş: Utku xx, Medel xx, Mitrovic xx, Fatih xx, Alpay xx, Caner xx, Orkan xx, Aras xx (Mustafa Apardın dk. 37 xx), Talisca xx, Negredo xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Boyko, Ersin, Lens, Tolgay, Yusuf Can, Mertcan, Hüseyin Eray, Abdullah, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Aras (dk. 14) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Orkan (Beşiktaş), Zahit (G.Manisaspor)
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