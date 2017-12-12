Ziraat Türkiye Kupası: G.manisaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Beşiktaş, 9-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada G.Manisaspor atağında rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Zahit'in penaltı noktası yakınlarında yerden vuruşunda top sağ yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu iyi takip eden Meye'nin altıpas içerisinde yerden kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
62. dakikada Beşiktaş atağında Negredo'nun sol kanattan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Orkan'ın sert şutunda, kaleci Emrullah'ı geçen topu çizgi üzerinde Manisaspor savunmasında Berk son anda kafayla kornere çeldi.
65. dakikada Beşiktaş savunmasında Mustafa Apardın'ın hatasında topla buluşan Sebaihi'nin yerden düzgün şutunda kaleci Utku, uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
69. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Talisca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa penaltı noktasının sağında iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda kaleci Emrullah son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.
81. dakikada Talisca'nın ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında G.Manisaspor savunması topu uzaklaştırdı.
82. dakikada Caner'in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Özgür Ertem xx, Selahattin Altay xx
Grandmedical Manisaspor: Emrullah xx, Berk xx, Ümit Yasin xx, Asım xx (Atiemwen dk. 83 xx), Kağan xx, Akın xx (Sebaihi dk. 54 xx), Ömer xx, Bakaki xx (Perovic dk. 72 xx), Alper xx, Zahit xx, Meye xxx
Yedekler: Göktuğ, Hüseyin, İsmail Haktan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş: Utku xx, Medel xx, Mitrovic xx, Fatih xx, Alpay xx (Tolgay dk. 67 xx), Caner xx, Orkan xx, Aras xxx (Mustafa Apardın dk. 37 xx), Talisca xx, Negredo xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Boyko, Ersin, Lens, Yusuf Can, Mertcan, Hüseyin Eray, Abdullah, Gökhan
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Aras (dk. 14) (Beşiktaş), Meye (dk. 53) (G.Manisaspor)
Sarı kartlar: Orkan, Mustafa Apardın, Alpay (Beşiktaş), Zahit (G.Manisaspor)
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