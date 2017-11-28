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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (İlk Yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Sivas Belediyespor: 0 (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta hareketlenen Linnes'in verdiği ara pasta topu önünde bulan Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında Tunay'ın verdiği ara pasta ceza sahası içinde müsait pozisyonda Ozan'ın yaptığı vuruş üstten auta gitti.

35. dakikada ceza alanı önünde Sinan'ın topuk pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Galatasaray: Carrasso xx, Tarık xx, Ahmet xx, Koray xx, Linnes xx, Donk xx, Selçuk xx, Yasin xx, Feghouli xx, Sinan xx, Eren xx

Yedekler: Batuhan, Emrah, Recep, Gökay, Barış, Ramazan, Sefa

Teknik Direktör: Igor Tudor

Sivas Belediyespor: Osman xx, Nuri xx, Uğur xx, Tunay xx, Seyid xx, Samet xx, Hakan xx, Ozan xx, Feyyaz xx, Hüseyin xx, Sinan xx

Yedekler: Serkan, Fatih, Ali, Yakup, Ahmet, Eren, Niyazi

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Gol: Yasin (dk. 4) (Galatasaray)

Sarı Kart: Ozan (Sivas Belesiyespor)

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