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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 5 - Sivas Belediyespor: 1 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 5 - Sivas Belediyespor: 1 (Maç Sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Sinan'ın sağ kanada verdiği pasta topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

63. dakikada Sinan Gümüş'ün orta alanda verdiği pasta sol tarafta topla buluşan Yasin Öztekin'in ceza alanı içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada ceza alanı önünde Eren ile paslaşan Sinan Gümüş, çalımlarla ceza sahasına girerek topu müsait durumdaki Emrah Başsan'a çıkardı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı vuruşla fark 2'ye çıktı. 2-0

75. dakikada orta sahada topla buluşan Sinan Gümüş'ün ceza sahası sol tarafına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Yasin Öztekin'in şık vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

78. dakikada sağ kanattan Ahmet Arı'nın yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

87. dakikada sol taraftan Emrah'ın ara pasına hareketlenen Sinan Gümüş'ün ceza sahasında yaptığı vuruş ağlara gitti. 4-1

90. dakikada Sinan'ın sağ kanattan verdiği pasta topla buluşan Eren Derdiyok'un ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruş kalecinin solundan filelerle buluştu. 5-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çavuş xx

Galatasaray: Carrasso xx, Tarık x, Ahmet xx, Koray xx, Linnes xx, Donk xx, Selçuk xx (Barış dk. 79 ?), Yasin xx (Recep dk. 79 ?), Feghouli x (Emrah dk. 45 x), Sinan xxx, Eren xxx

Yedekler: Batuhan, Gökay, Ramazan, Sefa

Teknik Direktör: Igor Tudor

Sivas Belediyespor: Osman xx, Nuri xx, Uğur xx, Tunay xx, Seyid x (Niyazi dk. 83 ?), Samet xx, Hakan x (Ahmet dk. 66 x), Ozan xx, Feyyaz x (Ali dk. 79 ?), Hüseyin xx, Sinan xx

Yedekler: Serkan, Fatih, Yakup, Eren

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Goller: Yasin (dk. 4 ve 75), Emrah (dk. 70), Sinan (dk. 87), Eren (dk. 90) (Galatasaray), Sinan (dk. 78) (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: Ozan (Sivas Belesiyespor), Emrah, Yasin, Ahmet (Galatasaray)

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