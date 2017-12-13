Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 2 - Kars 36 Spor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 galip geldiği maçın rövanşında aynı skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Gençlerbirliği adına kazanılan serbest vuruşta Uğur Çiftçi topun başına geçti. Uğur'un şutunda top kaleci Aykut'un elinde kaldı.
12. dakikada orta sahada topu alan Bouna, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Bouna'nın şutu kaleci Cengiz'de kaldı.
46. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Manu kaleci Aykut'u geçemedi.
53. dakikada Vedat'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet kaleci Aykut'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
62. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-0
90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Süleyman Abay xx, Orkun Aktaş xx, Gökmen Olgaç xx
Gençlerbirliği: Cengiz Demirtaş xx, Uğur Çiftçi xx (Alper Tatlısu dk. 66 xx), Ahmet İlhan xx, Vedat Muriç xx, Murat Duruer xx, Kamal Issah xx, Alper Uludağ xx, Khalili xx (Manu dk. 46 xx), Orhan Şam xx, Mehmet Taş xx (Zeki Yavru dk. 46 xx), Mert Çetin xx
Yedekler: Nihat Şahin, Palit Sevich, Scekic, Ndiaye, Sculetic, Da Silva
Teknik Direktör: Ümit Özat
Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen xx, Emrah Turan xx (Yusuf Tansel dk. 70 x), Bulut Akbaş xx, Kante xx (Can Akıncı dk. 78 x), Salih Ağca xx, Sabahattin Genç xx, Nurettin Ecevit xx, Muhammed Göksu xx, Samet Tosun xx, Yılmaz Dora xx (Berat Karaali dk. 60 xx), Hakan Tice xx
Yedekler: Oktay Selvi, Yusuf Gürün, Abdurrahman Kırmacı, Batuhan Küçük
Teknik Direktör: Hüsnü Kaçmaz
Goller: Vedat Muriç (dk. 62), Ahmet İlhan (dk. 53) (Gençlerbirliği), Bulut Aktaş (dk. 90) (Kars 36 Spor)
Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Uğur Çiftçi, Alper Tatlısu, Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Aykut Demirdelen, Sebahattin Genç, Emrah Turan (Kars 36 Spor)
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