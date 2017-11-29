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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Boluspor: 1 (İlk Yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Boluspor: 1 (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Boluspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Boluspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada sağ tarafta topla buluşan Melih'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Pedro Franco'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hasan Bilal'ın içeri çevirdiği topa kale sahası içinde Murillo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta gitti.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ali Saygın Ögel xx, İsmail Şencan xx

Kasımpaşa: Kadem Burak xx, Onur xx, Burak xx, Ben Youssef xx, Mert xx, Abdullah Durak xx, Pavelka xx, Hasan Bilal xx, Ahmed Ildiz xx, Murillo xx, Rangel xx

Yedekler: Murat Can, Sadiku, Eduok, Arda Kürşat, Ali Göçmen, Hakan Demir, Neumayr

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Boluspor: Ertuğrul xx, Göksu xx, Pedro xx, Diarra xx, Caner xx, Yusuf Emre xx, Burak xx, Melih xx, İrfan xx, Mustafa xx, Furkan xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Arapi, Poepon, İshak, Dos Santos, Hakan Özkan, Emre Adiloğlu, Mutlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Pedro Franco (dk. 28) (Boluspor)

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