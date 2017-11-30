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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Eyüpspor: 2 (Maç Sonucu)
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada gelişen Eyüpspor atağında topla buluşan Mehmet Tosun'un vuruşunda top Lung'un temasının ardından direğe çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Bilal Gülden'in ara pasında Mehmet Tosun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün şutunda top defansın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

77. dakikada topla buluşan Mendes'in vuruşunda top direkten geri döndü.

79. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendes'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

87. dakikada Mehmet Tosun'un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Atakan Arslan, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Mazlum xx

Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Kucher x (Varela dk. 67 xx), Levent Gülen x, Espinoza xx, Güray Vural xx, Meleg xx (Sapunaru dk. 45 xx), Boldrin xx, Mendes xxx (Erdal Öztürk dk. 82 ?), Deniz Türüç xx, Stojiljkovic xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Atila Turan, Berkant Kök, Şamil Çinaz, Badji

Teknik Direktörü: Marius Sumudica

Eyüpspor: Mahmut Demrigan xx, Gencay Erten xx (Serkan Baloğlu dk. 86 ?), Atakan Arslan xxx, Mehmet Tosun xxx, Bilal Gülden x, Ahmet Devret xx, Dede Çelik xx, İsmail Ayaz x (Erkan Yetişmiş dk. 82 ?), Emrah Meteoğlu x (Kubilay Akyüz dk. 67 x), Yüksel Kayalap xx, Naci Bayraktaroğlu xx

Yedekler: Burak Kapan, Vahit Yaşar, Murat Akçay, Berkan Turan

Teknik Direktör: Ekrem Al

Goller: Mendes (dk. 42 ve 79), Deniz Türüç (dk. 66 pen.) (Kayserispor), Mehmet Tosun (dk. 61), Atakan Arslan (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mendes (Kayserispor), Dede Çelik (Eyüpspor)

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