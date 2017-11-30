  • BIST 103.984
  • Altın 161,190
  • Dolar 3,9184
  • Euro 4,6701
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Ziraat Türkiye Kupası: Kipaş Kahramanmaraşspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3

» »
Ziraat Türkiye Kupası: Kipaş Kahramanmaraşspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat

Hakemler: Serkan Tokat xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx

KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Bilal xx, Serbay xx, Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 85 ?), Burak xx (Okan dk. 71 xx), Hakan Vural xx, Yakup xx (Barış dk. 75 xx), Ethem xx, Eser xx

Yedekler: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Onur Bayramoğlu, İsa Baltacı

Teknik Direktör: Ejder Orak

Medipol Başakşehir: Mert xx, Uğur xx, Napoleoni xx, Da Costa xx, Alparslan xx, Gökhan xx, Mahmut xx (Enes Subaşı dk. 81 ?), İrfan Can xx (Oktay Bala dk. 76 x), Hakan Özmert xx, Mevlüt xx, Mehmet Batdal xx (Okan Saraçoğlu dk.76 x)

Yedekler: Faruk Çakır, Caiçara

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 44) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç (dk. 22), İrfan Can (dk. 45), Napoleoni (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Ethem Ercan, Hakan Vural, Aytürk Halil (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem (Medipol Başakşehir)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • David Silva, City İle Sözleşme İmzaladı30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
  • Uefa’dan Vodafone Park’a 2019 Süper Kupa Ziyareti30 Kasım 2017 Perşembe 16:48
  • Atiker Konyaspor 300 Çocuğu Sevindirdi30 Kasım 2017 Perşembe 16:38
  • Ziraat Türkiye Kupası: A.ç. Giresunspor: 4 - A. Alanyaspor: 230 Kasım 2017 Perşembe 16:38
  • Tony Popovic: “Şanssızlığı Tersine Döndürüp Bir Şekilde 3 Puanı Alacağımıza İnanıyorum”30 Kasım 2017 Perşembe 16:28
  • Erkekler Hokey Süper Lig 1. Etap Maçları Sona Erdi30 Kasım 2017 Perşembe 16:13
  • Hopkins Samsun’a Gitti30 Kasım 2017 Perşembe 16:13
  • Orhangazi Belediyespor:0 Antalyaspor:330 Kasım 2017 Perşembe 16:08
  • Yeni Orduspor’da Hedef Liderlik30 Kasım 2017 Perşembe 15:58
  • Mahalle Ligi Panelde Konuşuldu30 Kasım 2017 Perşembe 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti