Ziraat Türkiye Kupası: Kipaş Kahramanmaraşspor: 1 - Medipol Başakşehir: 3

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. maçında KİPAŞ Kahramanmaraşspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup oldu.
Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Serkan Tokat xx, Serdar Diyadin xx, İbrahim Bozbey xx
KİPAŞ Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Bilal xx, Serbay xx, Timur xx, Aytürk xx, Devrim xx (İbrahim dk. 85 ?), Burak xx (Okan dk. 71 xx), Hakan Vural xx, Yakup xx (Barış dk. 75 xx), Ethem xx, Eser xx
Yedekler: Mesut Balkan, Evren Kilarcı, Onur Bayramoğlu, İsa Baltacı
Teknik Direktör: Ejder Orak
Medipol Başakşehir: Mert xx, Uğur xx, Napoleoni xx, Da Costa xx, Alparslan xx, Gökhan xx, Mahmut xx (Enes Subaşı dk. 81 ?), İrfan Can xx (Oktay Bala dk. 76 x), Hakan Özmert xx, Mevlüt xx, Mehmet Batdal xx (Okan Saraçoğlu dk.76 x)
Yedekler: Faruk Çakır, Caiçara
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 44) (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç (dk. 22), İrfan Can (dk. 45), Napoleoni (dk. 73) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Ethem Ercan, Hakan Vural, Aytürk Halil (KİPAŞ Kahramanmaraşspor), Mevlüt Erdinç, Alpaslan Erdem (Medipol Başakşehir)
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