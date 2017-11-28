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Ziraat Türkiye Kupası: Osmanlıspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası: Osmanlıspor: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında iki Süper Lig temsilcisi karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında iki Süper Lig temsilcisi karşı karşıya geldi. Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Ankara temsilcisi Osmanlıspor ikinci maç öncesi avantaj sağladı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Sharafabad'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doukara düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

33. dakikada Dia'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği top savunmadan sekti. Top ceza sahası yay üzerinde bulunan Barazite'nin önünde kaldı. Barazite'nin gelişine vurduğu şut direğin hemen yanından dışarı çıktı.

45. dakikada Koray'ın sağ kanattan ceza sahası içine girerken yaptığı ortada, arka direkte bomboş olan Doukara topla buluştu. Doukara'nın gelişine vurduğu şutta top direkten dışarı çıktı.

57. dakikada Eren'in pasıyla topla buluşan Dening, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

75. dakikada topu yaklaşık 30 metre süren Payam ceza sahasına girmeden pasını Regattin'e aktardı. Ceza sahası yay üzerinde pası alan Regattin'in gelişine vurduğu plase şutta top ağlarla buluştu. 2-1

84. dakikada Doukara'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın sert şutunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önleyerek topu kornere çeldi.

88. dakikada Doukara'nın ceza sahası içinde altı pas üzerine yerden gönderdiği pasta topla buluşan Hasan Kılıç meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Osmanlı Stadyumu

Hakemler: Barış Şimşek xx, Alpaslan Dedeş xx, Ahmet Metin xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Koray Altınay xx, Ninaj xx, Doukara xx, Regattin xx (Tugay Kaçar dk. 89 ?), Cikalleshi xx (Serdar Gürler dk. 65 x), Prochazka xx, Luiz Carlos xx, Ali Eren İyica xx, Hasan Kılıç xx, Payam xx (Umar dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Özer Hurmacı, Maxsö, Burak Ağaoğlu, Ahmet Sun

Teknik Direktör: İrfan Buz

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Barazite xx, Eren Tozlu xx, Azubike xx, Sincere xx, Ferhat Canlı xx (Rahman Buğra Çağıran dk. 46 xx), Cissokho xx, Meza xx, Dia xx (Adem Büyük dk. 68 x), Dening xx, Diallo xx (Aytaç Kara dk. 77 x)

Yedekler: Ertaç Özbir, Murat Yıldırım, Boutaib, Turgut Doğan Şahin, Chebake, Burak Kavlak, Furkan Peşken

Teknik Direktör: Erol Bulut

kartlar: Regattin, Payam (Osmanlıspor), Sincere, Eren Tozlu, Diallo (Evkur Yeni Malatyaspor)

Goller: Doukara (dk. 27), Regattin (dk. 75), Hasan Kılıç (dk. 88) (Osmanlıspor), Dening (dk. 57) Evkur (Yeni Malatyaspor)

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