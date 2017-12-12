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Ziraat Türkiye Kupası: Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası: Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray deplasmanda TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hüseyin'in sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Tunay'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Ahmet Arı kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

78. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün plase vuruşunu kaleci Serkan kornere gönderdi.

79. dakikada Sivas Belediyespor'da Ahmet Çalık ile orta sahada girdiği ikili mücadelede rakibine sert müdahalede bulunan Samet kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada Ahmet Arı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Ali Aydın'n kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Serkan Tokat xx, Yusuf Bozdoğan xx, Soner Maraş xx

Sivas Belediyespor: Serkan xx, Tunay xx, Yakup xx, Ali Aydın xxx, Fatih xx, Ahmet Arı xx, Hüseyin xx, Samet xx, Eren Görür xx, (Sinan Akaydın dk. 81 x), Ozan xx (Seyid Ahmet dk. 85 ?), Niyazi xx (Feyyaz dk. 88 ?)

Yedekler: Osman, Nuri Melih, Uğur, Gürkan

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Galatasaray: Eray xx, Tarık xx, Ahmet Çalık xx, Koray xx, Selçuk xx (Barış dk. 69 x), Recep xx, Gökay xx, Emrah xx (Ali Ülgen dk. 80 x), Sinan Gümüş xxx, Eren Derdiyok xx (Rodrigues dk. 46 x)

Yedekler: Batuhan Ahmet, Ramazan, Batuhan Tekin, Celil, Sefa

Teknik Direktör: Igor Tudor

Goller: Samet (dk. 43), Ali Aydın (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Sinan Gümüş (dk. 10) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Samet (dk. 79) (Sivas Belediyespor)

Sarı kart: Tunay (Sivas Belediyespor)

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