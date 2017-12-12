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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

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Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 5 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Bordo-mavililer ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

Maçtan dakikalar

49. dakikada Abdulkadir Özdemir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Esteban meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Hamza Younes'in kafa vuruşu Estaban'dan döndü. Dönen topu Stephane Acka kafa ile ağalarla buluşturdu. 0-1

55. dakikada Volkan Şen'in ceza sahası içine gönderdiği topa Bero'nun kafa vuruşu kaleci Hakan'dan döndü. Dönün topu Rodallefa boş kaleye gönderdi. 1-1

60. dakikada Tolga Ünlü'nun Volkan Şen'i ceza sanasında düşürmesi sonucu karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Volkan Şen, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

62. dakikada gelişen Trabzonspor atağından Volkan Şen, Castillo paslaşmasında meşin yuvarlağı önüne alan Volkan Şen penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-1

87. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içine giren Bongonda düzgün bir vuruşla kaleci Hakan'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 4-1

90. dakikada Rodallega'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Kamil Ahmet Çörekçi'nin, Murat Gürbüzoerol tarafından düşürülmesi sonucu hakem Abdulkadir Bitigen ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rodallega kaleci Hakan'ın üstünden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 5-1

Stat: Medical Park Stadyumu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Arkın Akgöl xxx, Mehmet Kapluhan xxx

Trabzonspor: Esteban xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Hubocan xx (Furkan Yıldırım dk. 65 x), Mas xxx (Abdurrahim Dursun dk. 71 x), Batuhan xxx, Bero xxx, Sosa xx, Volkan Şen xxx (Bongonda dk. 75 x), Castillo xxx, Rodallega xxx

Yedekler: Uğurcan, Arda, N'Doye, Abdulkadir Ömür, Onazi, Pereira, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan x, Muammer Atalay x (Muhammet Gülyurt dk. 86 ?), Stephane Acka xx, Trtovac x, Tolga x (Gökhan Karadeniz dk. 66 x), Jasmin Scuk x, Mansaly x (Taylan dk. 70 x), Abdulkadir Özdemir x, Murat x, Erhan Çelenk x, Hamza Younes x

Yedekler: Ahmet, Mert Nobre, Burhan Eşer, Mehmet Gündüz

Teknik Direktör: Mehmet Altıpramka

Goller: Stephane Acka (dk. 53) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Rodallega (dk. 55 ve 90 pen.), Volkan Şen (dk. 60 pen.), Bongonda (dk. 87) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Murat Gürbüzerol (dk. 90) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Bero, Volkan Şen (Trabzonspor)

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