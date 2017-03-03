Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplumun değişik kesimlerine yönelik yaptığı bilgilendirme ve eğitim toplantılarını sürdürüyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplumun değişik kesimlerine yönelik yaptığı bilgilendirme ve eğitim toplantılarını sürdürüyor. Erzincan'da tarım sezonunun açılmasına az bir süre kala müdürlük bu kez il genelinde zirai ilaç satışı gerçekleştiren bayileri bir araya getirerek uyulması gereken kurallar ve yeni düzenlemeler hakkında bayileri bilgilendirdi.

İl genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine (Zirai İlaç Bayileri) eğitim toplantısı düzenlendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü konu uzmanları ve İl genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Bitki Koruma Ürünlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yayımlanan zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda insan, çevre, bitki ve doğal dengenin korunabileceğini ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini ve 2017 yılında başlayan karekod uygulaması ve bitkisel üretimde izlenebilirliğin sağlanmasına hakkında toplantıyı düzenlediklerini dile getirdi.

Mevcut olan program ile Bitki Koruma Ürünleri "Stok Takibi Sistemi" hakkında bilgilendirme sonrası, yaşanan sorunlar karşılıklı soru ve cevap şeklinde tartışılarak toplantı sona erdi.