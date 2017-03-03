  • BIST 89.605
  • Altın 147,046
  • Dolar 3,7206
  • Euro 3,9314
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

» »
Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplumun değişik kesimlerine yönelik yaptığı bilgilendirme ve eğitim toplantılarını sürdürüyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplumun değişik kesimlerine yönelik yaptığı bilgilendirme ve eğitim toplantılarını sürdürüyor. Erzincan'da tarım sezonunun açılmasına az bir süre kala müdürlük bu kez il genelinde zirai ilaç satışı gerçekleştiren bayileri bir araya getirerek uyulması gereken kurallar ve yeni düzenlemeler hakkında bayileri bilgilendirdi.

İl genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine (Zirai İlaç Bayileri) eğitim toplantısı düzenlendi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü konu uzmanları ve İl genelinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri Bayileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Bitki Koruma Ürünlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yayımlanan zirai mücadele teknik talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun kullanılması durumunda insan, çevre, bitki ve doğal dengenin korunabileceğini ve sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini ve 2017 yılında başlayan karekod uygulaması ve bitkisel üretimde izlenebilirliğin sağlanmasına hakkında toplantıyı düzenlediklerini dile getirdi.

Mevcut olan program ile Bitki Koruma Ürünleri "Stok Takibi Sistemi" hakkında bilgilendirme sonrası, yaşanan sorunlar karşılıklı soru ve cevap şeklinde tartışılarak toplantı sona erdi.

Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Zirai İlaç Bayi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mart Ayı Meclis Toplantıları Başladı03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Medeniyet Okulu Projesi Şehre Katkı Sağlıyor03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Belediye Hizmet Binasına Yeni Mescit03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Aile Hekimlerine Eğitim Verildi03 Mart 2017 Cuma 16:03
  • Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Başkan Togar: “Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ Diyeceğiz”03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Kızılcahamam’da Tedavileri Yapılan Yaban Hayvanları Doğaya Bırakıldı03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Ak Parti Erzurum İl Teşkilatından Stk’lara Ziyaret03 Mart 2017 Cuma 15:58
  • Subaşı İlkokulu Restore Edildi03 Mart 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti