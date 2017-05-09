Zirvede kazan kaynıyor

Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken şampiyonluk kazanı da kaynamaya devam ediyor. Geride kalan 30 haftada 65 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ı 63 puanla Medipol Başakşehir takip ediyor

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın geride kalmasıyla birlikte sezon sonu mutlu sona ulaşma adına yapılan hesaplar da karışmış gibi görünüyor. Medipol Başakşehir ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyamayan Beşiktaş, 65 puanla turuncu-lacivertlilerin 2 puan önünde zirvede bulunurken, geçen hafta evinde siyah-beyazlıları 3-1, bu hafta da deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ise yarıştan kopmamanın peşinde.

Beşiktaş zora soktu

Geride kalan 30 haftada 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, önümüzdeki 4 hafta kader maçlarına çıkacak. İlk olarak 31. hafta maçında son haftaların formsuz ekibi Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal, bir sonraki hafta ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. 33. haftada Antep deplasmanında Gaziantepspor ile oynayacak olan siyah-beyazlılar, son hafta ise Osmanlıspor ile Vodafone Arena’da karşılaşacak. Kartal, bu maçları kayıpsız geçerek en yakın takipçisi Başakşehir’in puan kaybını beklemeksizin şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Başakşehir yarışa tekrar ortak oldu

Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 63 puanla takibini sürdüren Medipol Başakşehir, son haftalarda gösterdiği performansla siyah-beyazlılar ile arasındaki 7 puanlık farkı da eritmeyi başardı. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, 32. haftada ise ikinci yarının formda ekibi Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibini mağlup ederek bir sonraki hafta evinde oynayacağı Adanaspor maçına avantajlı çıkmak isteyen İstanbul ekibi, ligin son mücadelesinde ise Kayserispor’a konuk olacak.

Fenerbahçe yerini korumak istiyor

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kanarya, puanını 57’ye çıkararak Galatasaray’ın 5 puan önünde 3. sırada yer alıyor. Kalan 4 karşılaşmayı en az kayıpla geçerek ligi 3. sırada bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Ülker Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 32. hafta maçında Ankara deplasmanında Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe, ligin bitimine bir hafta kala Trabzonspor’u konuk edecek. Bu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılması halinde yerini de sağlamlaştıracak olan Advocaat’ın takımı, Spor Toto Süper Lig’in son maçına ise deplasmanda Adanaspor karşısında çıkacak.

Galatasaray'da hedef Avrupa

Türk Telekom Arena’da Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olduktan sonra ligi 3. bitirme şansını zora sokan sarı-kırmızılılarda artık tek hedef Avrupa Kupaları'na katılmak. 5. sıradaki Trabzonspor’un 4 puan önünde yer alan Aslan, önümüzdeki hafta deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor’u TT Arena’da ağırlayacak olan Tudor’un takımı, son iki haftada ise sırasıyla; Aytemiz Alanyaspor (D) ve Atiker Konyaspor ile oynayacak.