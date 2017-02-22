Geçen hafta 19 Mayıs Suni Çim Saha'da Çorum Çorum Hitit Masterler Takımı ile karşı karşıya gelen Samsun Metro Veteranlar Takımı, rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Kanatlarda Celil Sağır ve Mehmet Nas'la etkili olan, ileride Ali ve Korhan'la gol arayan Samsun Metro Veteranlar golleri ilk yarıda buldu. Korhan ve Ali ile iki gol bulan Samsun Metro Veteranlar, ilk yarıyı bu skorla tamamlarken ikinci yarıda oyun ve skor kontrolünü elinde bulundurdu ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Kazandığı 3 puanla liderliğini iyice pekiştiren Samsun Metro Veteranlar aynı zamanda Batı Karadeniz Grubu Şampiyonluğu'na da emin adımlarla ilerliyor.
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ZİRVENİN HAKİMİ SAMSUN METRO VETERANLAR
Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Batı Karadeniz Ligi'nde mücadele eden Samsun Metro Veteranlar, evinde konuk ettiği Çorum Hitit Masterler takımını 2-0 mağlup ederek zirveyi kaptırmadı
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