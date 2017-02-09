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Ziya Özorhon Ve Ozan Çakır’a Görev Verilmedi

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Ziya Özorhon Ve Ozan Çakır’a Görev Verilmedi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor ile Trabzonspor Medical Park arasında oynanan tartışmalı maçta görev yapan Ziya...

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor ile Trabzonspor Medical Park arasında oynanan tartışmalı maçta görev yapan Ziya Özorhan ve Ozan Çakır'a 10-15 Şubat 2017 tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda görev verilmedi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor'un,Trabzonspor Medical Park'ı 81-80 yendiği karşılaşmada hakem kararları maça damga vurmuştu.

Basketbol camiasında büyük ses getiren ve herkesin tartıştığı bu müsabaka sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu, 10-15 Şubat tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda Ziya Özorhan ve Ozan Çakır'a görev vermedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yeşilgiresin Belediyespor ile Trabzonspor Medical Park takımları arasında oynanan maçta başhakem olarak görev yapan Murat Biricik'e, ligin 18. haftasında oynanacak olan Banvit-Galatasaray Odeabank maçında görev verirken, tepkilerin odağındaki Ziya Özorhon ve Ozan Çakar'a ise maç vermedi.

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