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Ziynet Sali Kardeş Kültürler Festivali’nde Konser Verdi

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Ziynet Sali Kardeş Kültürler Festivali’nde Konser Verdi
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Ziynet Sali Ferhatpaşa'da konser...

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile Ziynet Sali Ferhatpaşa'da konser verdi.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kardeş Kültürler Festivali kapsamında Türk müziğinin sevilen isimlerinden İlyas Yalçıntaş ile Ziynet Sali Ataşehir Ferhatpaşa Necmettin Erbakan Parkı'nda konser verdi. Ataşehir Belediyesi'nin ilçe sınırları içindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde düzenlediği, birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacıyla düzenlenen festivalin bu akşamki durağı Ferhatpaşa Mahallesi oldu.

İlyas Yalçıntaş ve Ziynet Sali, parkı dolduran hayranlarıyla bir araya geldi. Sevenlerinin tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan ünlü isimler unutulmaz bir konser verdi. Zaman zaman yağan yağmura aldırış etmeyen Yalçıntaş ve Sali birbirinden güzel şarkılarını gençler için söyledi

Konserde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, anlayışlarından insan olduğunu belirterek, ilçe sınırları içinde yaşayan herkesi kardeş kabul ettiklerini söyledi.

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