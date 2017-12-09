Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından Kavga Açıklaması

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye binası yakınındaki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada polis ekipleri tarafından...

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye binası yakınındaki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada polis ekipleri tarafından 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde Alaplı Belediyesi binası yakınlarındaki bir kahvehanede iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, kahvehanedeki kavga ile ilgili açıklamada bulundu. Yağız, kavganın aralarında husumet bulunan iki aile mensubu kişiler arasında çıktığını ifade ederek, "6 kişi arasında başlayan, ardından aralarında husumet bulunan aile efradının da katılımıyla büyüyen kavga kolluk birimleri tarafından kontrol altına alınmış olup, bu aşamada olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 5 kişi, Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" dedi.