  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından Kavga Açıklaması

» »
Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından Kavga Açıklaması
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye binası yakınındaki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada polis ekipleri tarafından...

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde belediye binası yakınındaki bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada polis ekipleri tarafından 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Dün akşam saatlerinde Alaplı Belediyesi binası yakınlarındaki bir kahvehanede iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından 8 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, kahvehanedeki kavga ile ilgili açıklamada bulundu. Yağız, kavganın aralarında husumet bulunan iki aile mensubu kişiler arasında çıktığını ifade ederek, "6 kişi arasında başlayan, ardından aralarında husumet bulunan aile efradının da katılımıyla büyüyen kavga kolluk birimleri tarafından kontrol altına alınmış olup, bu aşamada olaya karıştığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 5 kişi, Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Soruşturma Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli’de Fabrika Yangını09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Bolu’da Yabancı Uyruklulara Yönelik Uygulama09 Aralık 2017 Cumartesi 12:03
  • Havran’da Jandarma’dan Trafik Uygulaması09 Aralık 2017 Cumartesi 11:58
  • Ceyhan’da Tren Hemzemin Geçitte Tırla Çarpıştı: 13 Yaralı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:48
  • Gaziantep’te Hırsızlık Şüphelisi 17 Şahıs Tutuklandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:43
  • Tanınmış Bir Markanın Ürünlerini Ucuza Almak İsteyen Vatandaş Dolandırıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:28
  • Rusya’da Saldırı Hazırlığındaki 3 Terörist Yakalandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:13
  • Van’da 6 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi09 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • Bursa’da İstinat Duvarı Çöktü, Faciadan Dönüldü09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
  • Emekli Maaşını Çalan Kapkaççılar Yakalandı09 Aralık 2017 Cumartesi 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti