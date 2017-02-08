Zonguldak-ereğli Arasında Çöken Yolun Hafriyatı Alındı

Zonguldak'ın İstanbul'a bağlantısını sağlayan ve henüz kullanıma açılmayan yolun çöken bölümünün hafriyatı, karayolları ekipleri tarafından alındı.

Zonguldak'ın İstanbul'a bağlantısını sağlayan ve henüz kullanıma açılmayan yolun çöken bölümünün hafriyatı, karayolları ekipleri tarafından alındı. Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, söz konusu çökmenin olabileceğini daha önceden tespit ettiklerini ve buna göre de önlem aldıklarını söyledi.

Zonguldak'ın İstanbul'a bağlantısını sağlayan karayolunun Bayat köyü mevkisinde yaşanan heyelan sonrası karayolları ekipleri bölgeye gelerek kazı çalışması yaptı. Çöken yolun hafriyatını alan karayolları ekipleri yolun her iki tarafına da içerisine araç düşmemesi için dolgu malzemesi döktü.

Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, heyelan yaşanan yolun henüz bitmemiş, inşaat halinde ve geçici olarak yapılan servis yolu olduğunu söyledi. Söz konusu bölgede 2 ay öncesinden gözle görülemeyecek düzeyde kılcal çatlaklar oluşunca heyelan yaşanabileceği düşüncesi ile yolu açmamaya karar verdiklerini anlatan Özendi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun Bayat Kavşağı mevkisinde yaşanan heyelan bizim daha önceden tespit ettiğimiz bir yer. Bitmiş ve asfaltı atılmış bir yol değil. Oraya yol yapımı devam ederken trafiği rahatlatmak açısından BSK dediğimiz bitümlü sıcak karışım malzeme serildi. Asfalt dediğiniz en az 5 kademe yapılır. En alta 20 santim Plent Miks Temel (PMT) atılır, üzerine 2. kademe 20 santim PMT atılır, onun üzerine 9 santim bitümlü temel gelir, onun üzerine 7 santim binder tabakası gelir ve eder 56 santim. Onun üzerine de 5 santim aşınma tabakası yapılır. Bizim asfaltımızın toplam kalınlığı 61 santimdir. Bu çöken yerdeki toplam asfalt kalınlığı toplam 6 santimdir. Binder dediğimiz, 1-2 ay kışı atlatmak için trafiği bölünmüş yol olarak verecektik. Orası henüz bitmiş bir yolda değil. Yaklaşık 2 ay önce bitümlü malzeme serilip çizgiler çekildikten sonra kılcal çatlaklar oluşmaya başlayınca orasının çökebileceğini tespit ettik. O kısım çanak şeklinde ve yeraltı suları var. Yaklaşık 2 ay içerisinde de yavaş yavaş çöktü. Yolun yapımı veya inşaatı ile alakalı olumsuz bir durum değil. Devletimizin uğradığı maddi bir zarar ya da kayıp yok. Baharın gelmesi ile beraber orada kavşak çalışmalarına başlanacak ve orada zaten kazı yapılacak. Tamamen iyi niyetli olarak vatandaşımız 4-5 ay kışı rahat atlatsın diye yaptığımız, fakat çatlaklar tespit edilince önlem aldığımız bir yer. Yol inşaatını aksatacak bir durum söz konusu değil. Zonguldak-Ereğli arası çok fazla heyelan bölgesi olan yer. Bazı noktalarda kamulaştırma ile ilgili davalar devam ediyor. Kamulaştırma ya da heyelan gibi olumsuz bir durum yaşanmazsa bizim planlamalarımıza göre Zonguldak-Ereğli Karayolu 2018 yılı sonuna kadar tamamen bitmiş olacak."

"Yolun yapımı 1980'den beri devam ediyor"

Bölge sakinleri ise son 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtirken, çocukluklarından bu yana Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun yapılmaya çalışıldığını anlattı. Bayat köyü sakinlerinden Hayrettin Korkmaz yolun yapımı ile ilgili şöyle konuştu:

"Şimdi taşeron firma kullanıyorlar burada. Taşeron firma zaten burayı bezdirdi. Ben doğma büyüme buralıyım. 1980'de askerden geldiğimde bu yol ham yoldu, yeni faaliyete geçmişti. O zamandan bu yana burada çalışmalar devam ediyor. Bu yolun yapılmayışının kimin suçu olduğunu biz bilemeyiz. Belirli firmaların yaptığı iş, 1 ay sonra yaptığından beter oluyor. Yoldan gidilmez hale geliyor. Burada bir firma tanıyoruz, yolu yapıyor daha bitmeden bozuluyor."

"Şu anki müteahhit düzenli çalışıyor"

54 yaşında olduğunu ve yolun yapımının bildiği kadarı ile 1983 yılından bu yana devam ettiğini ifade eden Burhan Erkan ise yetkililere seslenerek yolun yapımın bir an önce tamamlanmasını istedi. Erkan, "Burada düzenli çalışmayı şu andaki müteahhit yapıyor. Ondan önce ki ıvır zıvır işlerde böyle bozuluyor baksanıza. Yolun bir an öce bitirilmesini istiyoruz ama çıkan malzemeleri kıyıya köşeye atmışlar hep. Devletimize yazık. Betonları ormana atıyorlar" diye konuştu.

1974 yılında programa alınan Zonguldak-Ereğli Karayolu, bugüne kadar ödenek, coğrafi koşullar, ihaleyi alan firmaların işi taşeronlara yaptırmaya çalışması sebebiyle bitirilemedi. 2015 yılında yeniden ihalesi yapılan yolun 2018 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.