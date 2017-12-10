Zonguldaklı İşadamından Depremzedelere Bağış Desteği

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, depremden etkilenen vatandaşlara destek oldu.

Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, depremden etkilenen vatandaşlara destek oldu.

Japonya'da yaşayan Zonguldaklı Murat Enşici, Japonya'da geçen yıl Nisan ayında meydana gelen depremde zarar gören bölge halkının yaralarını sarabilmek için bağış desteğinde bulundu. Yetkililerle görüşen Enşici, bağışı Milli Eğitim Müdürü'ne teslim etti. Bölgeyi gezerek halkın sorunlarını dinlediğini ifade eden Enşici, "Zonguldaklı bir aile olarak uzun zamandır burada ikamet ediyoruz. Dolayısıyla Türklüğün vermiş olduğu yardımseverlik duygusunu hep yaşıyoruz. Doğal olarak insan etkileniyor. Daha fazla ne yapabilirim diye yetkililerle görüştük. Yaptığımız bağışı Milli Eğitim Müdürüne teslim ettim. Çok memnun olduklarını ve beldede lise olmadığından dolayı öğrenciler kendi imkanlarıyla şehir merkezindeki liselere gidiyorlar. Bu parayı öğrenciler için otobüs kiralanması için kullanacaklarını ve çok büyük bir ihtiyaçlarını giderdikleri için teşekkür ettiler. Geçen yıl ve bu yıl toplamda 24 bin liralık bir bağışta bulunduk. Bizde paranın faydalı bir yere kullanılacağı beni ayrıca memnun etti" diye konuştu.