Zonguldak’ta 23 Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 67 Kişi Yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen...

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 23 ayrı operasyonda gözaltına alınan 67 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri il genelinde bu yılın Nisan ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 23 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yakalanan 67 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 21 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca bonzai, esrar, kenevir maddeleri ve 169 kök kenevir bitkisi ile ecstacy hap ele geçirildi.

Kdz. Ereğli ilçesinde polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi günü saat 20.00 sıralarında "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda Ş.A. (25), E.A. (35) ve T.G. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 2 adet kâğıt içerisinde sarılı 1,3 gram ağırlığında bonzai maddesi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. ile E.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin il genelinde 3 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı uygulamada 184 sürücü alkol kontrolünden geçirildi. Yapılan uygulamada 2 sürücüye adli ve idari, 2 sürücüye ise idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan araması olan 3 kişi de yakalanarak emniyete götürüldü.