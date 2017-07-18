Zonguldak’ta Bombalı Araç Paniği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu. Bombanın gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Erdemir Bağlık kapı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Yeliz Ö. mesaiden çıkışta otoparktaki aracını çalıştırıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada aracının altından bir boru sarktığını fark eden işçiler, Yeliz Ö.'yü uyararak aracını durdurmasını istedi. Aracın altında bir borunun bantla sarıldığını, kabloların sarktığını ve pil bağlı olduğunu gören kadın korkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba düzeneğini görünce aracın etrafını güvenlik çemberine aldı. Araç sürücü kadının bombadan haberi olmadığını ve eşi ile boşanmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürü Fahri Küçük olay yerine gelerek inceleme yaparken, bombanın gerçek olup olmadığının anlaşılması için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha uzmanları çağırıldı.

Aracın altındaki bomba düzeneğini fark edip sürücü Yeliz Ö.'yü uyardıklarını anlatan fabrika işçisi, "Ben ilk baktığımda iki tane tel var kopmuş, bomba düzeneği var. Ben baktım bir şey yapacaktım ama bomba falan var, dediler. Aracı bayan kullanıyordu. Korktu buraya geldi. Biz kedi falan sandık onu. O adam herhalde bomba dedi, polise haber verdiler. Ama düzenek belli, güzelce sarmışlar" dedi.

Bomba düzeneği bulunan aracın etrafında meraklı vatandaşlar cep telefonları ile görüntü almaya çalışırken, bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi bekleniyor.