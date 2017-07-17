Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma töreni sona...

Zonguldak'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma töreni sona erdi. Dün başlayan etkinliklerin ikinci gününde akşam saatlerinde başlayan etkinliklerde sinevizyon gösterileri ve şarkılar çalındı. Madenci anıtında toplanan vatandaşlar çalınan şarkılara coşku ile eşlik etti. Gece 00.00 itibariyle sona eren etkinlerin ardından vatandaşlar dağıldı.