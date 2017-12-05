Zonguldak’ta Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında hemşire ve öğretmenlerin olduğu S.A., A.A.Y., L.A.Ö., M.B., T.B.N., A.K., C.S. ve M.E. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin arandığı belirtildi.