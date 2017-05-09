Zonguldak’ta Fetö Soruşturması: 2 Avukat Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki kadın avukat adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki kadın avukatı gözaltına aldı. Zeynep Ö. Alaplı ilçesinde, Elif A. ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukatlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen avukatlar Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan kadın avukatların cep telefonlarında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock olduğu ileri sürüldü.
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