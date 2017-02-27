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Zonguldak’ta Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Adliyede

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Zonguldak’ta Fetö Soruşturmasında 3 Kişi Adliyede
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Alaplı'da 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.D., S.D. ve İ.D., Alaplı Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorguları devam ediyor.

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