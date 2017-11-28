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Zonguldak’ta Fetö’den 2 Tutuklama

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Zonguldak’ta Fetö’den 2 Tutuklama
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edilen 6 kişi, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Nuray B. ve Şerife H. "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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