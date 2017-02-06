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Zonguldak’ta Fetö/pdy Davası

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Zonguldak’ta Fetö/pdy Davası
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 17 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 17 sanıktan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) davasında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma için çeşitli cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla Zonguldak Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaada suç vasfının lehe değişme ile delil durumu ile tutuklulukta geçen süre göz önüne alınarak 3 sanığın tahliyesi talep edildi. Mahkeme ise sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verdi.

Üç gün süren duruşma tanıkların da dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Başsavcılık tarafından hazırlanan 46 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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