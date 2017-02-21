Zonguldak’ta Huzur Uygulamasında Silah Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro amirliği (KOM) ekipleri tarafından yapılan "Huzur...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro amirliği (KOM) ekipleri tarafından yapılan "Huzur uygulamasında" 1 adet tabanca ve uyuşturucu yakalandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü" Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro amirliği ekipleri tarafından Bozahane mevkisinde "Huzur uygulaması" yapıldı. Uygulama sırasında üst araması yapılan İ.L.'nin üzerinden 7,65 çapında 1 adet tabanca ve tabancaya ait mermiler ile Y.L.'nin üzerinde 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.